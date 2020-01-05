Диана Гурцкая выразила свое мнение по поводу изменений в законе РФ о брачном возрасте





Согласно намерениям Минюста, с февраля 2021 года в Госдуму будут внесены поправки в законопроект, касающийся гражданского состояния. По мнению Гурцкой, сейчас отсутствуют причины для снижения или увеличения допустимого возраста для бракосочетания. На данный момент закон разрешает заключать союзы с 18 лет, но по уважительным причинам органы местного самоуправления дают положительный ответ на вопрос о супружестве партнерам, достигшим 16 лет. Чаще всего такое решение принимается в связи с ранней беременностью.Диана Гурцкая отметила, что некоторые регионы РФ могут вводить условия, которые разрешают вступать в брак до 16 лет. В связи с этим чиновники намерены предложить единый подход, чтобы не позволять традициям давать разрешение на заключение союзов с детьми.