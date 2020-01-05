Сотрудники Роспотребнадзора назвали блюда в ресторанах, которые могут вызвать отравление





В число наиболее опасных блюд в ресторанах вошли разнообразные салаты с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаверма, студень и мясные изделия из фарша. Эту информацию предоставили сотрудники Роспотребнадзора. По их словам, употребляющий вышеперечисленные еду человек подвергается повышенному риску отравиться. Причиной являются болезнетворные микроорганизмы, вроде сальмонеллы, кампилобактерий, а также возбудителей норовирусной и ротавирусной инфекций и вирусного гепатита А.Стоит отметить, что ситуацию провоцируют безответственность поваров и менеджмента ресторана, несвежие или плохо промытые продукты, антисанитария на кухне, отсутствие необходимого столового инвентаря и посуды. Если посетителю не удалось избежать отравления, то следует как можно скорее обратиться к врачу. Также крайне важным является установление причинно-следственной связи между недугом и посещением ресторана. Помочь в этом деле может чек или выписка по банковскому счету.