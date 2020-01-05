Звезда «Дом-2» Катя Жужа показала фигуру после слухов о беременности





О том, что фигура Кати Жужи, обрела округлые формы, начали много говорить еще в ноябре, когда она отдыхала на Бали. Тогда, в ее личном аккаунте все чаще начали появляться снимки в свободной одежде. Пользователи Сети подчеркивали, что звезда, скорее всего, беременна, а сама теледива отмечала, что она просто «жирная».Убедить поклонников все же Кате Жуже не удалось, хотя она и разместила в интернете снимок, где отчетливо видно ее стройную фигуру. Они твердо уверены, что знаменитость просто не хочет торопить события и поэтому пока молчит о том, что в ее семье может быть пополнение.Напомним, сейчас Катя Жужа счастлива в браке с Артемом Маркеловым. Церемония их бракосочетания проходила тайно. Помимо этого, Катя Жужа растит дочь Николь. Для ее воспитания у ведущей есть свои методы. Чтобы ребенок лучше учился, она забирает у него айфон, а взамен дает телефон с кнопками, и тогда успеваемость улучшается.