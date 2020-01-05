Новое обновление MIUI уменьшит функциональность смартфонов Xiaomi





В сообщении отмечается связь с законами, затрагивающими конфиденциальность и разного рода ограничения на территории различных регионов. В составе линейки Mi появятся приложения и сервисы, выпущенные Google. Компания-производитель Xiaomi намеревается создать обновлённую версию оболочки для товаров, отправляемых на международный рынок.Изначально предустановленные Messaging и Dialer будут заменены стандартными приложениями для Android, а именно – Messages и Phone. После замены для различных регионов будет недоступна возможность Call Recording, открывающая возможность проведения записи звонков, однако позже она может возвратиться на продукты Xiaomi. Указанные изменения относятся к европейским государствам, РФ, КНР, Индии, Индонезии.