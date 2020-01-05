В Сети появились первые подробности о новой Windows 11





Российские источники сообщают, что новая Windows 11 вскоре станет доступной для клиентов компании и вполне возможно станет бесплатной. Совсем недавно разработчики начали первые испытания операционной системы, чья лицензионная версия будет выдана безвозмездно. Все же, доступ к дополнительным возможностям ОС останется платным. Таковыми являются пакет офисных программ Office 365 и новые версии разных сервисов, вроде OneDrive.Представители бренда информируют, что их будущий продукт будет отличаться от предшественников простотой интерфейса, автономностью и быстротой эксплуатации. Теперь стандартные программы свели под единый стиль оформления, а основное внимание было уделено безопасности личных данных. Это касается запроса доступа к некоторым функциям у пользователя, что позволит избежать заражения вирусами и другим вредоносным ПО. Windows 11 представят общественности осенью текущего года.