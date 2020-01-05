В Великобритании на видео сняли похищение человека инопланетянами
Молодая пара из Великобритании запечатлела на видео похищение человека инопланетянами. Ролик недавно был опубликован в YouTube, где вызвал широкий резонанс среди пользователей Сети.
На опубликованном ролике запечатлен молодой человек, выходящий из дома и направляющийся к выходу со двора. Неожиданно он замирает и буквально возносится в ночное небо. Жители Лондона, которые показали этот сюжет в Сети, списали происходящее на сбой собственной камеры видеонаблюдения. Многие пользователи предположили, что происходящее выглядит как подтверждение похищения человека представителями внеземных цивилизаций.
Размещенный на YouTube ролик уже набрал более 5,5 тысячи просмотров и массу комментариев.
На опубликованном ролике запечатлен молодой человек, выходящий из дома и направляющийся к выходу со двора. Неожиданно он замирает и буквально возносится в ночное небо. Жители Лондона, которые показали этот сюжет в Сети, списали происходящее на сбой собственной камеры видеонаблюдения. Многие пользователи предположили, что происходящее выглядит как подтверждение похищения человека представителями внеземных цивилизаций.
Размещенный на YouTube ролик уже набрал более 5,5 тысячи просмотров и массу комментариев.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24