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В Великобритании на видео сняли похищение человека инопланетянами

Молодая пара из Великобритании запечатлела на видео похищение человека инопланетянами. Ролик недавно был опубликован в YouTube, где вызвал широкий резонанс среди пользователей Сети.

На опубликованном ролике запечатлен молодой человек, выходящий из дома и направляющийся к выходу со двора. Неожиданно он замирает и буквально возносится в ночное небо. Жители Лондона, которые показали этот сюжет в Сети, списали происходящее на сбой собственной камеры видеонаблюдения. Многие пользователи предположили, что происходящее выглядит как подтверждение похищения человека представителями внеземных цивилизаций.

Размещенный на YouTube ролик уже набрал более 5,5 тысячи просмотров и массу комментариев.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:24

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