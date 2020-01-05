Названы продукты, помогающие восстановить печень после негативного влияния алкоголя
Диетологи назвали несколько продуктов, которые помогут нейтрализовать негативное влияние алкоголя на печень. Этими советами можно воспользоваться, чтобы восстановить орган после новогодних праздников.
Лимон снабдит организм большим количеством витаминов, а также он принимает участие в детоксикации и способствует выведению токсинов. Однако сок этого фрукта негативно влияет на эмаль зубов, поэтому некоторые эксперты рекомендуют принимать его вместе с растительными жирами и не превышать рекомендуемую дозу. Перед улучшением состояния с помощью лимона важно быть сытым, но не следует употреблять жирную, жареную, копченую и соленую пищу. Говяжья печень способна обогатить организм витаминами A и B, а также железом. В мясе жирной рыбы содержится большое количество полезных витаминов и омега-3 жирных кислот. Тыква считается лучшим гарниром к говядине и свинине, поскольку способствует усвоению тяжелой пищи, а также является источником витаминов B, C, PP, E, K и антиоксидантов.
Оливки помогут вывести токсины, а также полезной станет курага. Специалисты рекомендуют лечиться народными средствами разумно, а также обращаться за рекомендациями к лечащему врачу.
Лимон снабдит организм большим количеством витаминов, а также он принимает участие в детоксикации и способствует выведению токсинов. Однако сок этого фрукта негативно влияет на эмаль зубов, поэтому некоторые эксперты рекомендуют принимать его вместе с растительными жирами и не превышать рекомендуемую дозу. Перед улучшением состояния с помощью лимона важно быть сытым, но не следует употреблять жирную, жареную, копченую и соленую пищу. Говяжья печень способна обогатить организм витаминами A и B, а также железом. В мясе жирной рыбы содержится большое количество полезных витаминов и омега-3 жирных кислот. Тыква считается лучшим гарниром к говядине и свинине, поскольку способствует усвоению тяжелой пищи, а также является источником витаминов B, C, PP, E, K и антиоксидантов.
Оливки помогут вывести токсины, а также полезной станет курага. Специалисты рекомендуют лечиться народными средствами разумно, а также обращаться за рекомендациями к лечащему врачу.