Названы продукты, помогающие восстановить печень после негативного влияния алкоголя





Лимон снабдит организм большим количеством витаминов, а также он принимает участие в детоксикации и способствует выведению токсинов. Однако сок этого фрукта негативно влияет на эмаль зубов, поэтому некоторые эксперты рекомендуют принимать его вместе с растительными жирами и не превышать рекомендуемую дозу. Перед улучшением состояния с помощью лимона важно быть сытым, но не следует употреблять жирную, жареную, копченую и соленую пищу. Говяжья печень способна обогатить организм витаминами A и B, а также железом. В мясе жирной рыбы содержится большое количество полезных витаминов и омега-3 жирных кислот. Тыква считается лучшим гарниром к говядине и свинине, поскольку способствует усвоению тяжелой пищи, а также является источником витаминов B, C, PP, E, K и антиоксидантов.Оливки помогут вывести токсины, а также полезной станет курага. Специалисты рекомендуют лечиться народными средствами разумно, а также обращаться за рекомендациями к лечащему врачу.