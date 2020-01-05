Юлия Меньшова рассказала о подготовке к путешествию в Нормандию
Юлия Меньшова сообщила поклонникам о своей подготовке к поездке в Нормандию. Телеведущая отметила, что её семья рассматривает путешествие в начале нового года как традицию.
«В течение половины дня пробежались по Парижу, чтобы освежить чувства, и просто влюбили в этот города дочь, а теперь весь день оставались в Руане, после чего успели добраться до следующей точки запланированного на эту поездку маршрута. Люблю такие вылазки. Они довольно короткие, однако очень насыщенные», - рассказала Юлия Меньшова фанатам в Instagram.
Знаменитость рассказал о том, как именно готовится к поездкам. Её супруг разрабатывает логистику для путешествия, бронирует транспорт, номера в отелях и решает другие такого рода вопросы. Меньшова берёт на себя ответственность за «познавательную» часть, занимаясь поисками гидов параллельно с изучением разного рода источников о цели поездки.
Новые фото знаменитости в Instagram показывают достопримечательности в Нормандии. Юлия Меньшова отметила, что подготовиться к таким поездкам можно благодаря данным в интернете. По этой причине она отмечает высокую пользу от современных гаджетов, подчеркивая их способность упростить жизнь.
«В течение половины дня пробежались по Парижу, чтобы освежить чувства, и просто влюбили в этот города дочь, а теперь весь день оставались в Руане, после чего успели добраться до следующей точки запланированного на эту поездку маршрута. Люблю такие вылазки. Они довольно короткие, однако очень насыщенные», - рассказала Юлия Меньшова фанатам в Instagram.
Знаменитость рассказал о том, как именно готовится к поездкам. Её супруг разрабатывает логистику для путешествия, бронирует транспорт, номера в отелях и решает другие такого рода вопросы. Меньшова берёт на себя ответственность за «познавательную» часть, занимаясь поисками гидов параллельно с изучением разного рода источников о цели поездки.
Новые фото знаменитости в Instagram показывают достопримечательности в Нормандии. Юлия Меньшова отметила, что подготовиться к таким поездкам можно благодаря данным в интернете. По этой причине она отмечает высокую пользу от современных гаджетов, подчеркивая их способность упростить жизнь.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:03