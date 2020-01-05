Юлия Меньшова рассказала о подготовке к путешествию в Нормандию

, - рассказала Юлия Меньшова фанатам в Instagram.Знаменитость рассказал о том, как именно готовится к поездкам. Её супруг разрабатывает логистику для путешествия, бронирует транспорт, номера в отелях и решает другие такого рода вопросы. Меньшова берёт на себя ответственность за «познавательную» часть, занимаясь поисками гидов параллельно с изучением разного рода источников о цели поездки.Новые фото знаменитости в Instagram показывают достопримечательности в Нормандии. Юлия Меньшова отметила, что подготовиться к таким поездкам можно благодаря данным в интернете. По этой причине она отмечает высокую пользу от современных гаджетов, подчеркивая их способность упростить жизнь.