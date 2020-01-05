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Фармаколог Александр Хаджидис развенчал миф о пользе “антипохмелинов”

Фармаколог Александр Хаджидис развенчал миф о действии “антипохмелинов”. В большинстве случаев данные препараты бесполезны против последствий празднований.

Чаще всего после алкогольных вечеринок люди надеются на эффективность сорбентов, которые способны связывать и выводить токсические вещества. Врач напоминает, что молекулы спиртного слишком маленькие для этого, а из желудка они почти сразу поступают в кровь. Также существуют “антипохмелины” на основе аспирина, которые снимают боль. Однако они почти не отличаются от других обезболивающих. Хаджидис советует обеспечивать вывод из организма продуктов распада спирта путем увеличения потребления жидкости. В данном случае полезным станет куриный бульон.

При отравлении алкоголем “детокс” следует проводить исключительно в отделении стационара. Иногда в плохом самочувствии может быть виновата еда, поскольку заправленные салаты и другие популярные новогодние блюда имеют короткий срок годности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:54

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