Фармаколог Александр Хаджидис развенчал миф о пользе “антипохмелинов”





Чаще всего после алкогольных вечеринок люди надеются на эффективность сорбентов, которые способны связывать и выводить токсические вещества. Врач напоминает, что молекулы спиртного слишком маленькие для этого, а из желудка они почти сразу поступают в кровь. Также существуют “антипохмелины” на основе аспирина, которые снимают боль. Однако они почти не отличаются от других обезболивающих. Хаджидис советует обеспечивать вывод из организма продуктов распада спирта путем увеличения потребления жидкости. В данном случае полезным станет куриный бульон.При отравлении алкоголем “детокс” следует проводить исключительно в отделении стационара. Иногда в плохом самочувствии может быть виновата еда, поскольку заправленные салаты и другие популярные новогодние блюда имеют короткий срок годности.