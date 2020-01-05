Врачи рассказали о важности употребления инжира для здоровья легких





Инжир еще с древних времен считался отличным средством против упадка сил и повышения защиты от болезней. Многие россияне не знают, что этот продукт является более эффективным в усилении иммунитета, чем привычные им смородина и малина. Он особенно полезен для профилактики простуды и ангины, предоставляя легким барьер от множества вирусов и бактерий. Врачи говорят, что включение инжира в рацион людей с пневмонией может помочь во время терапии. Обычно его употребляют в виде джема или варенья, разведенного с молоком, которое нужно пить несколько раз в день.В дополнение к противовоспалительным свойствам, инжир также снижает высокую температуру тела. Поскольку фрукт наполняет организм энергией, это ускоряет процесс выздоровления в сезон простуд. Кроме прочего, эксперты рекомендуют добавить инжир в собственную диету при сердечно-сосудистых заболеваниях, ведь его вещества благотворно влияют на стенки кровеносных сосудов. Это проявляется в снижении свертываемости крови, уровня холестерина и риска закупорки тромбами.