Ляйсан Утяшева рассказала о правильном переходе на здоровое питание

Ляйсан Утяшева плавно уменьшает порции после новогодних праздников до половины. Она отказывается от мучного, но советует обратить внимание на сладкие лакомства. Среди последних телеведущая выделяет сухофрукты и свежие фрукты, а также пастилу. Звезда добавляет в рацион смузи из имбиря и сельдерея, который считает весьма полезным для организма. За 30 минут перед употреблением пищи она пьет чистую воду.С 4 января Ляйсан Утяшева ввела в меню кус-кус, гречку, черный сорт риса, киноа и булгур. Обязательными в здоровом рационе спортсменка считает супы из овощей, брокколи, спаржу и кабачок в отваренном виде. Важно есть сырые овощи и много зелени. Телеведущая питается морепродуктами, а также употребляет ягоды и фрукты, например, манго, яблоки, папайю, мандарины, апельсины, грейпфрут, гранаты, киви и хурму.