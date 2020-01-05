Брусничный сок является лучшим напитком для гипертоников - Медики
Финские медики смогли определить напиток, полезный для восстановления кровеносных сосудов. Они говорят, что брусничный сок является лучшим средством для гипертоников.
Экспериментальное исследование показало, что длительное употребление брусничного сока понижает кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. В какой-то момент жизни у многих людей развивается гипертония и функциональные нарушения в кровеносной системе, связанные с малозаметным воспалением. В дополнение к лекарственной терапии, питание играет ключевую роль в управлении этими расстройствами. Эпидемиологические исследования показали, что пища, богатая полифенолами, снижает риск заболеваний сердца. Брусника, черника, клюква и черная смородина являются отличными источниками этого вещества.
Ученые из Хельсинкского университета исследовали влияние сока брусники на генетически гипертонических крысах в течение 8-10 недель. Результаты показывают, что продукт восстановил нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. В основе этого эффекта лежит уменьшение воспалительных процессов в организме, а также механизмов, связанных с системой ренин-ангиотензин. Эти новые данные нуждаются в клинических исследованиях на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым вместо лекарственной терапии давали рекомендации по питанию и образу жизни. Брусничный сок не заменит лекарства, но является хорошей пищевой добавкой, говорят врачи.
Экспериментальное исследование показало, что длительное употребление брусничного сока понижает кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. В какой-то момент жизни у многих людей развивается гипертония и функциональные нарушения в кровеносной системе, связанные с малозаметным воспалением. В дополнение к лекарственной терапии, питание играет ключевую роль в управлении этими расстройствами. Эпидемиологические исследования показали, что пища, богатая полифенолами, снижает риск заболеваний сердца. Брусника, черника, клюква и черная смородина являются отличными источниками этого вещества.
Ученые из Хельсинкского университета исследовали влияние сока брусники на генетически гипертонических крысах в течение 8-10 недель. Результаты показывают, что продукт восстановил нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. В основе этого эффекта лежит уменьшение воспалительных процессов в организме, а также механизмов, связанных с системой ренин-ангиотензин. Эти новые данные нуждаются в клинических исследованиях на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым вместо лекарственной терапии давали рекомендации по питанию и образу жизни. Брусничный сок не заменит лекарства, но является хорошей пищевой добавкой, говорят врачи.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24