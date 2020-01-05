Брусничный сок является лучшим напитком для гипертоников - Медики





Экспериментальное исследование показало, что длительное употребление брусничного сока понижает кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. В какой-то момент жизни у многих людей развивается гипертония и функциональные нарушения в кровеносной системе, связанные с малозаметным воспалением. В дополнение к лекарственной терапии, питание играет ключевую роль в управлении этими расстройствами. Эпидемиологические исследования показали, что пища, богатая полифенолами, снижает риск заболеваний сердца. Брусника, черника, клюква и черная смородина являются отличными источниками этого вещества.Ученые из Хельсинкского университета исследовали влияние сока брусники на генетически гипертонических крысах в течение 8-10 недель. Результаты показывают, что продукт восстановил нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. В основе этого эффекта лежит уменьшение воспалительных процессов в организме, а также механизмов, связанных с системой ренин-ангиотензин. Эти новые данные нуждаются в клинических исследованиях на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым вместо лекарственной терапии давали рекомендации по питанию и образу жизни. Брусничный сок не заменит лекарства, но является хорошей пищевой добавкой, говорят врачи.