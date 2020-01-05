АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Брусничный сок является лучшим напитком для гипертоников - Медики

Финские медики смогли определить напиток, полезный для восстановления кровеносных сосудов. Они говорят, что брусничный сок является лучшим средством для гипертоников.

Экспериментальное исследование показало, что длительное употребление брусничного сока понижает кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов. В какой-то момент жизни у многих людей развивается гипертония и функциональные нарушения в кровеносной системе, связанные с малозаметным воспалением. В дополнение к лекарственной терапии, питание играет ключевую роль в управлении этими расстройствами. Эпидемиологические исследования показали, что пища, богатая полифенолами, снижает риск заболеваний сердца. Брусника, черника, клюква и черная смородина являются отличными источниками этого вещества.

Ученые из Хельсинкского университета исследовали влияние сока брусники на генетически гипертонических крысах в течение 8-10 недель. Результаты показывают, что продукт восстановил нарушенную функцию кровеносных сосудов до уровня здоровых. В основе этого эффекта лежит уменьшение воспалительных процессов в организме, а также механизмов, связанных с системой ренин-ангиотензин. Эти новые данные нуждаются в клинических исследованиях на здоровых людях со слегка повышенным кровяным давлением, которым вместо лекарственной терапии давали рекомендации по питанию и образу жизни. Брусничный сок не заменит лекарства, но является хорошей пищевой добавкой, говорят врачи.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020…
На Венере впервые найдены признаки наличия действующих…
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под…
Медики рассказали о благоприятном влиянии йоги на тело и кожу…
Составлен список не рекомендуемых к покупке iPhone на начало 2020…
Квантовая механика доказала существование души после смерти…
Экс-супруг Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов отметил день рождения в…
Пользователи назвали 10 преимуществ iPhone 11 перед продуктами Xiaomi Mi…
Американские ученые подтвердили поговорку, что людей “встречают по…
Диетологи рассказали о неожиданных полезных свойствах корицы для здоровья…
Лера Кудрявцева показала на видео зажигательные танцы годовалой дочери…
Составлен Топ-12 новых кроссоверов для РФ на 2020…
Названы пять эффективных способов избавления от…
Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал о принципе действия «ядерной…
Постоянную ушную боль онкологи назвали симптом рака…
Астронавт NASA Кристина Кох показала первые фото Земли нового…
В Перми открылись магазины ненужных новогодних…
Вторая жена Евгения Алдонина поразила своим сходством с покойной Юлией…
Татьяна Брухунова рассказала о своей коллекции…
Нейрохирург рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля…
Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц преследует Яну…
Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова мечтает о бриллиантах и двухкомнатной…
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с…
"Чувства самосохранения у него нет": Виктор Литвинов высказался о новом возлюбленном Татьяны…
"Я так во многом был не прав": Для Влада Кадони 2019 год оказался сложным и…
Дочь Рамзана Кадырова возмутила жителей Грозного открытием ресторана в здании…
Юрий Лоза сочинил новогоднее…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени…
Ученые из Польши доказали, что женщины с большим размером груди хуже переносят…
Компания Apple работает над обновленными моделями iPhone…
Математики из России придумали метод борьбы с автомобильными…
Брэд Питт впервые поцеловал девушку, учась в четвёртом…
Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна…
Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой…
"Я сказала ему "Да": Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко рассекретила будущего…
"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019…
Константин и Софья Эрнст появились на публике с …
"Я долго одевалась": Анастасию Голд возлюбленный бросил в новогоднюю…
В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый…
"Она сказала "Да"": Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов сделал возлюбленной предложение в новогоднюю…
Просмотреть все новости