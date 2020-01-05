От Николаса Кейджа до Линдси Лохан: Звезды, чьи роковые ошибки привели к закату карьеры





Большую популярность актер Чарли Шин получил после работы в кинокартине “Два с половиной человека”. Однако потом он был задействован в громких судебных процессах и делал странные, по мнению публики, заявления об экс-супруге, что пошатнуло его авторитет среди режиссеров. Проблемы с законом и зависимость от запрещенных препаратов негативно повлияли на карьеру Линдси Лохан. Рэпера Си Ло Грина обвинили в недостойном поведении и осудили за бессмысленные публикации в социальных сетях. Прославившийся благодаря сериалу “Мыслить как преступник” Томас Гибсон стал участником неприятной ситуации со сценаристом, после чего его карьера пошла на спад.Аналогична судьба постигла Фрэнки Муниза, который не смог покорить Голливуд, а также Камерон Диас, заявившей об “отставке” в 2014 году. Звезда 90-х Дженнифер Лав Хьюитт не смогла сохранить популярность, а эксцентричное поведение помешало Николасу Кейджу.