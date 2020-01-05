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Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года. Первым отмечается ввод криптовалюты Telegram Open Network (TON) от Павла Дурова.
Составлен список ожидаемых россиянами технологий 2020 года

Эта платформа должна позволить достаточно быстро и с высоким уровнем защиты проводить вывод денежных средств. Отмечается, что осталось только реализовать продуманный план, однако пока не в полной мере решена проблема с валидацией процессов финансовых транзакций. Еще одним ожидаемым технологическим решением 2020 года является использование беспроводных наушников с расширенным функционалом. Они смогут воспроизводить аудио, контролировать пульс либо выступать в роли слухового аппарата.

Третья строчка досталась VR-очкам и основанным на этой технологии магазинам. Относительный успех этим разработкам прогнозируется на середину нового десятилетия. Не меньшим прорывом в технологическом плане станет более жесткая сегментизация интернет-пространства. Если ранее можно было строго выделить американский и европейский кластеры, то сегодня уже имеется российский, китайский и многие иные. Многие власти создают виртуальную экосистему внутри собственных государств. В 2020-м ситуация получит новый виток развития.

Появление 5G на территории России ожидается многими людьми, однако вероятность широкого использования нового стандарта связи довольно мала. Ждать его не стоит в 2020-м. Возможную реализацию эксперт прогнозирует на период спустя 2-3 года. Спутниковый интернет определённо будет развит, однако не станет массовым явлением. Уже существуют около тысячи аппаратов для запуска широкополосной сети. При этом могут появиться значительные препятствия в вопросах лицензирования, поскольку спутник крайне сложно вынудить исполнять требования Роскомнадзора.

Беспилотные авто могут сильно распространиться в 2020 году, что вызовет проблемы с трудоустройством для таксистов. Завершает список массовое распространение искусственного интеллекта. Ожидается работа исследователей над General AI, который затронет самые разные области наук вместо узкопрофильного ориентирования. Ученые раньше пытались создать такого рода ИИ, однако проба не привел к успеху. Не исключено, что по прошествии 10-20 лет удастся добиться прорыва в этой области.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:13

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