На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов
Ученые USRA впервые обнаружили на Венере признаки наличия действующих вулканов. Итоги проведенного специалистами исследования доступны для ознакомления на страницах Science Advances.
Эксперты допускают, что активность вулканов на Венере может продолжаться на протяжении нескольких лет, что делает ее единственной не населенной планетой в пределах Солнечной системы, где фиксировались недавние извержения. Наличие действующих объектов поможет специалистам лучше разобраться во внутреннем строении, а также объяснить некоторые процессы. Будущие миссии помогут ответить на вопрос об охлаждении планет и природных процессах на некоторых из них. Ученые намерены зафиксировать потоки магмы и изменения поверхности, чтобы представить доказательства активности. Об этом начали говорить еще в начале 90-х, когда радарные фото NASA продемонстрировали обширные лавовые потоки, наблюдаемые на поверхности.
Согласно результатам лабораторных опытов, оливин может быстро реагировать на изменения в атмосфере, на протяжении пары недель покрываясь минералами оксида железа.
Эксперты допускают, что активность вулканов на Венере может продолжаться на протяжении нескольких лет, что делает ее единственной не населенной планетой в пределах Солнечной системы, где фиксировались недавние извержения. Наличие действующих объектов поможет специалистам лучше разобраться во внутреннем строении, а также объяснить некоторые процессы. Будущие миссии помогут ответить на вопрос об охлаждении планет и природных процессах на некоторых из них. Ученые намерены зафиксировать потоки магмы и изменения поверхности, чтобы представить доказательства активности. Об этом начали говорить еще в начале 90-х, когда радарные фото NASA продемонстрировали обширные лавовые потоки, наблюдаемые на поверхности.
Согласно результатам лабораторных опытов, оливин может быстро реагировать на изменения в атмосфере, на протяжении пары недель покрываясь минералами оксида железа.