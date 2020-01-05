На Венере впервые найдены признаки наличия действующих вулканов





Эксперты допускают, что активность вулканов на Венере может продолжаться на протяжении нескольких лет, что делает ее единственной не населенной планетой в пределах Солнечной системы, где фиксировались недавние извержения. Наличие действующих объектов поможет специалистам лучше разобраться во внутреннем строении, а также объяснить некоторые процессы. Будущие миссии помогут ответить на вопрос об охлаждении планет и природных процессах на некоторых из них. Ученые намерены зафиксировать потоки магмы и изменения поверхности, чтобы представить доказательства активности. Об этом начали говорить еще в начале 90-х, когда радарные фото NASA продемонстрировали обширные лавовые потоки, наблюдаемые на поверхности.Согласно результатам лабораторных опытов, оливин может быстро реагировать на изменения в атмосфере, на протяжении пары недель покрываясь минералами оксида железа.