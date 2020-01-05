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Медики рассказали о благоприятном влиянии йоги на тело и кожу лица

Специалисты рассказали о благоприятном влиянии йоги на тело и кожу лица. Многие практикующие отмечают, что стали выглядеть моложе с помощью этой восточной практики.

Согласно заявлению экспертов, йога поможет избавиться от темных кругов под глазами, а также снизить стресс и помочь восстановлению водного баланса. Даже простейшая техника, а именно глубокое дыхание, поможет улучшить состояние органов дыхания. Часто стресс провоцирует высыпания на коже, с чем борется медитация. Занятия йогой также стимулируют кровообращение и снимают мышечное напряжение, что улучшает работу организма.

При регулярных занятиях восстановится лимфосистема, благодаря чему уйдут мешки под глазами. Эта практика способна замедлить процессы старения, поскольку мышцы тонизируются, повышается их эластичность и выносливость.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:39

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