Медики рассказали о благоприятном влиянии йоги на тело и кожу лица





Согласно заявлению экспертов, йога поможет избавиться от темных кругов под глазами, а также снизить стресс и помочь восстановлению водного баланса. Даже простейшая техника, а именно глубокое дыхание, поможет улучшить состояние органов дыхания. Часто стресс провоцирует высыпания на коже, с чем борется медитация. Занятия йогой также стимулируют кровообращение и снимают мышечное напряжение, что улучшает работу организма.При регулярных занятиях восстановится лимфосистема, благодаря чему уйдут мешки под глазами. Эта практика способна замедлить процессы старения, поскольку мышцы тонизируются, повышается их эластичность и выносливость.