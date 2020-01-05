Составлен список не рекомендуемых к покупке iPhone на начало 2020 года
Составлен перечень не рекомендуемых к приобретению моделей iPhone. На начало 2020 года iPhone 8 не является хорошей покупкой, поскольку в скором времени будет выпущена его замена под 9 номером в семействе.
Эксперты не советуют покупать iPhone X, поскольку модель iPhone XS представляет более совершенную версию устройства, но при это имеет аналогичную стоимость. Достаточно популярный iPhone SE можно найти в отдельных магазинах, однако его ценник несколько завышен по сравнению с возможностями. За компактный девайс сегодня просят порядка 20 тысяч рублей.
Покупку iPhone 6s также сложно назвать выгодной, поскольку при небольшой доплате можно стать собственником iPhone 7 с гораздо более впечатляющими техническими параметрами. Вдобавок, iPhone 6s в скором времени может остаться без обновлений программной оболочки.
Эксперты не советуют покупать iPhone X, поскольку модель iPhone XS представляет более совершенную версию устройства, но при это имеет аналогичную стоимость. Достаточно популярный iPhone SE можно найти в отдельных магазинах, однако его ценник несколько завышен по сравнению с возможностями. За компактный девайс сегодня просят порядка 20 тысяч рублей.
Покупку iPhone 6s также сложно назвать выгодной, поскольку при небольшой доплате можно стать собственником iPhone 7 с гораздо более впечатляющими техническими параметрами. Вдобавок, iPhone 6s в скором времени может остаться без обновлений программной оболочки.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:25