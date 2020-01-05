Составлен список не рекомендуемых к покупке iPhone на начало 2020 года





Эксперты не советуют покупать iPhone X, поскольку модель iPhone XS представляет более совершенную версию устройства, но при это имеет аналогичную стоимость. Достаточно популярный iPhone SE можно найти в отдельных магазинах, однако его ценник несколько завышен по сравнению с возможностями. За компактный девайс сегодня просят порядка 20 тысяч рублей.Покупку iPhone 6s также сложно назвать выгодной, поскольку при небольшой доплате можно стать собственником iPhone 7 с гораздо более впечатляющими техническими параметрами. Вдобавок, iPhone 6s в скором времени может остаться без обновлений программной оболочки.