"Чувства самосохранения у него нет": Виктор Литвинов высказался о новом возлюбленном Татьяны Мусульбес





Виктор Литвинов рассказал о том, как он забирал свои вещи из квартиры, где на данный момент экс-участница проекта "Дом-2" живет с новым бойфрендом. Тогда мужчина попросил, чтобы соперника не было, но придя в квартиру, увидел, что Мусульбес и он вместе лежат в постели.Как добавил Виктор Литвинов, он знает молодого человека своей бывшей жены, и тогда дал ему "леща". По мнению бизнесмена, у соперника нет чувства самосохранения.