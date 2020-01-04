Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц преследует Яну Захарову





Участник проекта после возвращения в Периметр не находит себе места, по словам мужчины, он буквально с ума сходит от Яны Захаровой. Мужчина преследует молодую особу, то и дело стараясь поцеловать или обнять.Яна Захарова, тем не менее, ухаживания принимать не спешит. Она не скрывает, что привыкла сама добиваться мужчин, которые ей нравятся, оказывать им знаки внимания и показывать свои чувства. Валерий Блюменкранц же, как отметила Захарова, ее иногда попросту бесит.