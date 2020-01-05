Экс-супруг Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов отметил день рождения в Крыму

О поездке на полуостров артист рассказал на своей личной странице в социальной сети Instagram, показав фотографии. Сергей Жигунов решил посетить Гурзуф, а также горы Ай-Петри. Как оказалось, в дни новогодних праздников в этой части России стоит погода, отличающаяся от столичного региона. Именинник продемонстрировал фотографии, на которых запечатлел синее море, голубое небо и солнце. По его словам, в начале января на полуострове бывает столь тёплая погода, что температура воздуха достигает +24°. Из-за этого даже многие деревья не скинули листву, а на отдельных ещё есть фрукты. Такая атмосфера и свежий воздух способствовали прогулкам, и экс-супруг Анастасии Заворотнюк предпочитал много времени проводить в дикой природе, любуясь местными красотами.Подписчики остались в восторге от поездки кумира, написав много комплиментов и пожеланий. Многие подчеркнули, проводить время на курорте в новогодние праздники куда полезнее, чем находиться за столом.