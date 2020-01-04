"Я так во многом был не прав": Для Влада Кадони 2019 год оказался сложным и особенным

"Все поводят итоги года, а мне как-то до последнего не хотелось. Год выдался очень тяжёлым. Помотало меня в душе будь здоров. Потери, разочарования в людях, в их поступках и обещаниях, раздражение от собственных особенностей характера и некоторых решений" - рассказал телеведущий.





Влад Кадони признался, что для него 2019 год оказался достаточно сложным. Он из-за особенностей характера и желаний принимал неправильные решения, о чем ему жизнь давала знать событиями.Работа помогала ему справиться со всем, но все же в прошедшем году было и много хорошего, отметил Влад Кадони. Были неожиданные признания и открытия, экстрасенс чувствовал поддержку своих друзей, менял взгляды на различные события и поступки других, отметил много новых знакомств и интересных увлечений.От будущего года, отметил Влад Кадони, он не ждет ничего - хорошего или плохого, экстрасенс просто знает, что все это будет, ведь именно так проявляется жизнь.