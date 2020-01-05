Пользователи назвали 10 преимуществ iPhone 11 перед продуктами Xiaomi Mi 9





Распознавание лица на продукте американской компании происходит заметно быстрее, чем при использовании китайского аппарата. iPhone 11 имеет функционал автоматической настройки яркости дисплея, использующий датчик освещения. Компания Xiaomi не смогла реализовать технологию на соответствующем уровне.iPhone позволяет максимально контролировать девайс с помощью жестов в отличие от смартфона Mi 9. У продукта китайской компании не каждая программа имеет соответствующую опцию. Отрицательный отзыв специалист дал и за большое количество рекламы, интегрированной в оболочку на базе Android. Положительными бонусами эксперт посчитал качественный перевод интерфейса, хорошую эргономику при использовании девайса одной рукой, наличие родительского контроля, высокоскоростную трансляцию файлов, отлаженный процесс взаимодействия с иными устройствами.