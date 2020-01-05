Американские ученые подтвердили поговорку, что людей “встречают по одежке”





Представители Университета Принстона в рамках исследования продемонстрировали добровольцам портреты людей, которые подвергались разнообразным изменениям. В частности, психологи комбинировали лицо и одежду для каждого человека. Предварительно жюри оценивало, насколько образ получился дорогим или дешевым. Около 80% участников считали граждан на снимках более компетентными, если на них была заметны брендовые вещи. Этот эффект можно было проследить даже в том случае, если кадр демонстрировался всего несколько секунд.Ученые обнаружили связь между компетентностью и внешним видом человека, а также его нарядом. Исследователи пришли к выводу, что бедно выглядящие люди зачастую сталкиваются с пренебрежением и неуважением, несмотря на свои достижения.