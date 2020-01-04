Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова мечтает о бриллиантах и двухкомнатной квартире





Звезда проекта "Дом-2" Татьяна Строкова призналась, что хочет выйти замуж за Даниила Сахнова, купить двухкомнатную квартиру в Москве. Желательно, отметила участница реалити-шоу, чтобы это была новостройка в престижном районе, квартира с евроремонтом, кладкой и электрическим камином. Также там должна быть детская комната, в будущем Строкова планирует родить несколько детей.Татьяна Строкова отметила, она визуализирует свою мечту, представляя, как выглядит ее новое жилье, обязательно все должно быть выполнено в светлых тонах. Также есть у звезды проекта "Дом-2" и более скромные желания. Она хотела бы путешествовать вместе с Сахновым по Европе, получать в подарок бриллианты, не важно, какого размера, ведь пригодится для будущей жизни все, воспитывать вместе детей.Поклонники, тем не менее, сошлись на мнении, что участник вряд ли сможет удовлетворить желания своей избранницы, хотя они не удивительны для девушек, которые приходят на "Дом-2", заключили зрители.