Диетологи рассказали о неожиданных полезных свойствах корицы для здоровья человека





В частности, корица может похвастаться противовоспалительными, а также жаропонижающими свойствами. Чай с данной специей позволит уменьшить симптомы при простуде или гриппе. Посредством пряности можно улучшить кровоснабжение мозга и крови, а еще она стимулирует работу ЖКТ, ослабляет мышечные и головные боли. Если регулярно добавлять корицу в свою пищу, можно ускорить избавление от лишнего веса, она помогает при ревматизме и высоком уровне сахара крови, используясь также в целях профилактики онкологии.На работу мозга положительным образом воздействует даже аромат этой пряности, человек начинает лучше запоминать информацию, а концентрация внимания при этом повышается. За счет корицы можно поднять настроение, она подавляет нервозность и повышает либидо. Полезным является эфирное масло с корицей, оно служит антибактериальным средством и способствует омоложению кожи.