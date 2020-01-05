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Диетологи рассказали о неожиданных полезных свойствах корицы для здоровья человека

Диетологи рассказали о неожиданных полезных свойствах корицы для здоровья человека. В зимний период и праздничные дни данная специя используется преимущественно для украшения блюд, но ее употребление имеет ряд преимуществ.

В частности, корица может похвастаться противовоспалительными, а также жаропонижающими свойствами. Чай с данной специей позволит уменьшить симптомы при простуде или гриппе. Посредством пряности можно улучшить кровоснабжение мозга и крови, а еще она стимулирует работу ЖКТ, ослабляет мышечные и головные боли. Если регулярно добавлять корицу в свою пищу, можно ускорить избавление от лишнего веса, она помогает при ревматизме и высоком уровне сахара крови, используясь также в целях профилактики онкологии.

На работу мозга положительным образом воздействует даже аромат этой пряности, человек начинает лучше запоминать информацию, а концентрация внимания при этом повышается. За счет корицы можно поднять настроение, она подавляет нервозность и повышает либидо. Полезным является эфирное масло с корицей, оно служит антибактериальным средством и способствует омоложению кожи.

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Добавил: Курило Марина Сегодня, 07:00

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