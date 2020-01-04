Татьяна Брухунова рассказала о своей коллекции украшений

Татьяна Брухунова становится всё более популярной среди пользователей социальной сети Instagram. Ей часто задают различные вопросы, на которые у неё не всегда находится время ответить. Именно поэтому во время видеотрансляции помощница Евгения Петросяна решила раскрыть некоторые тайны о себе и рассказала о своих увлечениях. Как оказалось, администратор юмориста предпочитает собирать броши и ювелирные украшения, а в её коллекции есть немало интересных экземпляров. При этом хозяйка аккаунта отметила, что предпочитает брендовые вещи. Если это брошь, то обязательно от Channel, а серьги лучше от Chopard.Татьяна Брухунова показала несколько предметов из шкатулки, цена которых варьировалась от 35 до 65 тысяч. Серьги же, которые во время эфира были на 30-летней помощнице сатирика, по разным оценкам могут стоить от 160 до 240 тысяч рублей.