Татьяна Брухунова рассказала о своей коллекции украшений
Татьяна Брухунова в личном микроблоге провела общение с подписчиками, рассказав о своих увлечениях. Помощница Евгения Петросяна поведала фолловерам о своей коллекции украшений, в которой стоимость отдельных предметов достигает четверти миллиона рублей.
Татьяна Брухунова становится всё более популярной среди пользователей социальной сети Instagram. Ей часто задают различные вопросы, на которые у неё не всегда находится время ответить. Именно поэтому во время видеотрансляции помощница Евгения Петросяна решила раскрыть некоторые тайны о себе и рассказала о своих увлечениях. Как оказалось, администратор юмориста предпочитает собирать броши и ювелирные украшения, а в её коллекции есть немало интересных экземпляров. При этом хозяйка аккаунта отметила, что предпочитает брендовые вещи. Если это брошь, то обязательно от Channel, а серьги лучше от Chopard.
Татьяна Брухунова показала несколько предметов из шкатулки, цена которых варьировалась от 35 до 65 тысяч. Серьги же, которые во время эфира были на 30-летней помощнице сатирика, по разным оценкам могут стоить от 160 до 240 тысяч рублей.
Татьяна Брухунова становится всё более популярной среди пользователей социальной сети Instagram. Ей часто задают различные вопросы, на которые у неё не всегда находится время ответить. Именно поэтому во время видеотрансляции помощница Евгения Петросяна решила раскрыть некоторые тайны о себе и рассказала о своих увлечениях. Как оказалось, администратор юмориста предпочитает собирать броши и ювелирные украшения, а в её коллекции есть немало интересных экземпляров. При этом хозяйка аккаунта отметила, что предпочитает брендовые вещи. Если это брошь, то обязательно от Channel, а серьги лучше от Chopard.
Татьяна Брухунова показала несколько предметов из шкатулки, цена которых варьировалась от 35 до 65 тысяч. Серьги же, которые во время эфира были на 30-летней помощнице сатирика, по разным оценкам могут стоить от 160 до 240 тысяч рублей.
ШоуБиз
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:30