АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Лера Кудрявцева показала на видео зажигательные танцы годовалой дочери Марии

Лера Кудрявцева показала, как ее годовалая дочь Мария Макарова зажигательно танцует дома. Телеведущая опубликовала новое видео в Instagram.

Звезда запечатлела, как ребенок танцует под песню Валерия Леонтьева “Мой дельтаплан”. Кадры сделаны в домашней обстановке на фоне новогодней елки. Фанаты заметили, что девочка не просто двигается под музыку, но и прислушивается, когда мелодия затихает. Также публика отметила стиль Марии, которую телеведущая нарядила в розовые тапочки, полосатую кофту и штаны в цветочный принт. Талант дочери Кудрявцевой заметили Игорь Крутой, Арман Давлетьяров, Дарья Михалкова, Игорь Гуляев и другие коллеги.

Известно, что Лера Кудрявцева лишь недавно выписалась из больницы после удаления грудных имплантов. После реабилитации телеведущая посетила ледовое шоу Евгения Плющенко “Золушка”, а также посвятила время семье на новогодних праздниках.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лера Кудрявцева показала на видео зажигательные танцы годовалой дочери…
Составлен Топ-12 новых кроссоверов для РФ на 2020…
Названы пять эффективных способов избавления от…
Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал о принципе действия «ядерной…
Постоянную ушную боль онкологи назвали симптом рака…
Астронавт NASA Кристина Кох показала первые фото Земли нового…
В Перми открылись магазины ненужных новогодних…
Вторая жена Евгения Алдонина поразила своим сходством с покойной Юлией…
Татьяна Брухунова рассказала о своей коллекции…
Нейрохирург рассказал об изменениях во внешнем виде Михаэля…
Участник проекта "Дом-2" Валерий Блюменкранц преследует Яну…
Участница проекта "Дом-2" Татьяна Строкова мечтает о бриллиантах и двухкомнатной…
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с…
"Чувства самосохранения у него нет": Виктор Литвинов высказался о новом возлюбленном Татьяны…
"Я так во многом был не прав": Для Влада Кадони 2019 год оказался сложным и…
Дочь Рамзана Кадырова возмутила жителей Грозного открытием ресторана в здании…
Юрий Лоза сочинил новогоднее…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени…
Ученые из Польши доказали, что женщины с большим размером груди хуже переносят…
Компания Apple работает над обновленными моделями iPhone…
Математики из России придумали метод борьбы с автомобильными…
Брэд Питт впервые поцеловал девушку, учась в четвёртом…
Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна…
Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой…
"Я сказала ему "Да": Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко рассекретила будущего…
"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019…
Константин и Софья Эрнст появились на публике с …
"Я долго одевалась": Анастасию Голд возлюбленный бросил в новогоднюю…
В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый…
"Она сказала "Да"": Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов сделал возлюбленной предложение в новогоднюю…
Названы самые востребованные в новогоднюю ночь программы и фильмы на каналах…
"Пытаюсь наладить отношения с сыном": Роман Макеев рассказал о своей жизни после предательства Алены…
Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук закрутила роман с британским рэпером…
Светлана Лобода в студии шоу “Вечерний Ургант” раскроет тайну шести…
Учёные: Альтруистическое поведение уменьшает…
Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском…
Названы главные признаки морального истощения, которые многие…
Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа: «Женя хочет вернуться ко…
В зоопарке Екатеринбурга енот покусал…
Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем…
Просмотреть все новости