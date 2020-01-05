Лера Кудрявцева показала на видео зажигательные танцы годовалой дочери Марии

Звезда запечатлела, как ребенок танцует под песню Валерия Леонтьева “Мой дельтаплан”. Кадры сделаны в домашней обстановке на фоне новогодней елки. Фанаты заметили, что девочка не просто двигается под музыку, но и прислушивается, когда мелодия затихает. Также публика отметила стиль Марии, которую телеведущая нарядила в розовые тапочки, полосатую кофту и штаны в цветочный принт. Талант дочери Кудрявцевой заметили Игорь Крутой, Арман Давлетьяров, Дарья Михалкова, Игорь Гуляев и другие коллеги.Известно, что Лера Кудрявцева лишь недавно выписалась из больницы после удаления грудных имплантов. После реабилитации телеведущая посетила ледовое шоу Евгения Плющенко “Золушка”, а также посвятила время семье на новогодних праздниках.