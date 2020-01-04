Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени Алена





Пока все поклонники ждут, как развернутся отношения Федора Стрелкова с Екатериной Скалон и Анастасией Стецевьят, сам спортсмен признался, что хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени Алена. Девушка и проектант познакомились совсем недавно, но она уже понравилась мужчине, ведь полностью соответствует его типажу - стройная блондинка со спортивной фигурой.Федор Стрелков отметил, он не уверен, что избранница согласится придти в Периметр, но очень на это надеется. Поклонники же оказались расстроены, ведь они с большой надеждой смотрели на отношения спортсмена с Екатериной Скалон, они, по мнению большинства, очень подходят друг другу.