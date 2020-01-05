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Составлен Топ-12 новых кроссоверов для РФ на 2020 год

Составлен Топ-12 новых для авторынка РФ кроссоверов, продажа которых запланирована на 2020 год. Открывает список модель Kia Seltos, получившая атмосферные двигатели объёмом 1,6 либо 2 л с альтернативой в виде турбированного силового агрегата на 1,6 л.
Составлен Топ-12 новых кроссоверов для РФ на 2020 год

Еще одним продуктом от Kia стал кроссовер Mohave. У авто имеется полный привод, управление которым получило регулятор режимов для различных условий дороги. Силовой агрегат V6 на 3 л генерирует 250 «лошадей» при работе в паре с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Электроусилитель размещен по более современной схеме с размещение на рейке.

Модель Hyundai Palisade для рынка РФ получит 2 двигателя. Один имеет объём 3,8 л при мощности в 295 «лошадок», а второй – 2,2 л с производительностью 150 «лошадей». В качестве трансмиссии используется 8-секционная АКПП. Начальная модификация кроссовера получила передний привод, а для более дорогостоящего варианта предусмотрен полный привод HTRAC. Отправят в РФ и новую Hyundai Creta, но без 2-этажной фронтальной оптики. Южнокорейский бренд готовит для россиян версию, которая уже неактуальна для многих других рынков.

Авто версии Genesis GV80 представляет собой кроссовер с турбированным силовым агрегатом на 2,5 л при производительности около 300 «лошадок». Для других модификаций предусмотрено повышение мощности вплоть до 380 «лошадей». В качестве безальтернативной КПП используется 8-диапазонный «робот» с двумя мокрыми сцеплениями. Помимо этого, среди новых кроссоверов, которые появятся либо обновятся для рынка РФ в 2020 году присутствуют: Skoda Karoq, Geely FY11, Toyota Highlander, Cadillac XT6, Land Rover Defender, Mercedes-Benz GLB, Mitsubishi Pajero Sport.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00

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