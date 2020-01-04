Вторая жена Евгения Алдонина поразила своим сходством с покойной Юлией Началовой





После смерти матери Вера Алдонина стала жить в семье отца, который женился во второй раз. Футболист поддерживал дружеские отношения с Юлией Началовой, несмотря на развод. После переезда наследницы спортсмена на новое место поклонники заметили, что в этой семье ее любят. В частности, спортсмен публикует фото с новой женой и старшей дочерью, на которых семья выглядит счастливой. Фанаты также заметили сходства во внешности первой и второй супруг Алдонина, например, они обе блондинки.Известно, что Евгений Алдонин имеет сына Артема, родившегося в 2016 году, а также младшую дочь Анжелику, которой недавно исполнился месяц.