Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с экс-возлюбленным





Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина подвела итоги ушедшего 2019 года. Она встречалась с молодым человеком по имени Александр, планировала выйти за него замуж и организовать свадьбу своей мечты. Мужчина же не спешил и предложил сначала обзавестись недвижимостью. Когда влюбленные купили новую квартиру на общие деньги, он бросил избранницу, а вот компенсировать убытки отказался.Теперь свою правоту девушка надеется доказать через суд, ведь бывший избранник оставил ее практически без средств к существованию.