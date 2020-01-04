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Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с экс-возлюбленным

Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина призналась, что 2019 год оказался для нее не очень удачным. Молодой человек по имени Александр, с которым блондинка планировала создать семью, обманул ее, а общую квартиру придется делить через суд.
Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина намерена через суд разделить квартиру с экс-возлюбленным

Экс-участница проекта "Дом-2" Кристина Дерябина подвела итоги ушедшего 2019 года. Она встречалась с молодым человеком по имени Александр, планировала выйти за него замуж и организовать свадьбу своей мечты. Мужчина же не спешил и предложил сначала обзавестись недвижимостью. Когда влюбленные купили новую квартиру на общие деньги, он бросил избранницу, а вот компенсировать убытки отказался.

Теперь свою правоту девушка надеется доказать через суд, ведь бывший избранник оставил ее практически без средств к существованию.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:39

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