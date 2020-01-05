Ветеран РВСН Юрий Чмутин рассказал о принципе действия «ядерной кнопки»





Это увеличивает риск его использования. При этом «красная кнопка» не является абсолютным контроллером, поскольку процедура активации опасного оружия состоит из ряда последовательных процедур., — приводит слова Чмутина «Московский комсомолец».Специалист особо подчеркнул, что возможность случайного запуска ракеты одним отдельным военным полностью исключена. Чмутин добавил, что все государства в составе «ядерного клуба» имеют крайне высокую степень безопасности, ввиду чего риск несанкционированного запуска атомного оружия абсолютно исключён. Ветеран РВСН отметил, что вероятность хакерской атаки для совершения запуска очень мала. Система кодировки оружия массового поражения отличается крайне высокой сложностью.Решение касательно нанесения ядерного удара утверждается президентом РФ. Глава государства отдаёт приказ главнокомандующему РВСН, а тот обязан довести приказ до своих подчиненных из соответствующего сегмента военных сил. Система управления предполагает исключительно строгое исполнение приказов и переданных команд по заранее установленной цепочке.