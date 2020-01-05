Астронавт NASA Кристина Кох показала первые фото Земли нового десятилетия
Астронавт NASA Кристина Кох показала первые кадры Земли нового десятилетия. Участница миссии на МКС опубликовала свежие фото в Twitter.
Как отметила Кристина Кох в новых публикациях, ее часто спрашивают, чем занимаются астронавты на МКС в свободное время. Оказалось, что исследовательница предпочитает просматривать футбольные матчи, а также состязания по серфингу. В основном астронавт фотографирует, а ее новые сюжеты показывают заснеженные скалы в Национальном парке Зайон в США и Большой каньон, а также тихоокеанское побережье Коста-Рики.
Пользователей также удивил снимок восходящей Луны, которая запечатлена молодой впервые в этом десятилетии.
Как отметила Кристина Кох в новых публикациях, ее часто спрашивают, чем занимаются астронавты на МКС в свободное время. Оказалось, что исследовательница предпочитает просматривать футбольные матчи, а также состязания по серфингу. В основном астронавт фотографирует, а ее новые сюжеты показывают заснеженные скалы в Национальном парке Зайон в США и Большой каньон, а также тихоокеанское побережье Коста-Рики.
Пользователей также удивил снимок восходящей Луны, которая запечатлена молодой впервые в этом десятилетии.
Costa Rica’s Pacific coast. From Witch’s Rock to Mal Pais to Pavones, the sun glint on the water tells the ocean’s story. #SwellFromSpace pic.twitter.com/pfO8t1tQji— Christina H Koch (@Astro_Christina) 2 січня 2020 р.