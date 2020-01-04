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Дочь Рамзана Кадырова возмутила жителей Грозного открытием ресторана в здании библиотеки

Айшат Кадырова открыла в здании библиотеки города Грозный ресторан под названием “Париж”, чем вызвала возмущение со стороны местных жителей. Свою работу заведение старшей дочери Рамзана Кадырова начало незадолго до Нового года.

В момент церемонии открытия оказался закрыт для проезда проспект Владимира Путина, кроме того, были заняты подъезды нескольких жилых домов. Новое заведение Айшат Кадыровой располагается в центре города, библиотека не работает там с 2016 года. Жители Грозного открыто возмутились тем, что это заведение оказалось закрыто, поскольку оно служило местом встречи интеллигенции. Одна из жительниц отметила, что библиотека стояла тут две войны и межвоенный период в Чечне, но никто не выступал с идеей преобразовать ее. Ресторан “Париж” стал вторым в городе заведением, принадлежащим дочери Рамзана Кадырова. Последний прибыл на открытие вместе с женой и некоторыми чиновниками.

Айшан Кадырова также выступает владельцем дома моды Firdaws и магазина женского белья Lady A.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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