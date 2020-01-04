АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые засомневались в существовании карликового тираннозавра T.…
EUR 69.38 USD 61.91
Курс валют на 01.01.2020

Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна движуха"

Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко рассказала о своих достижениях в 2019 году и о воспитании сына. Звезда отметила, она не любит постоянно сидеть дома, но в полной мере наслаждается материнством.
Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна движуха"

Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко самым большим своим достижением в прошлом году считает рождение сына. Звезда признается, она не отказывается от помощи мужа и родителей, так как не из тех матерей, которые готовы все свое время посвящать наследникам. Брюнетка больше не может поспать до часа дня, как делала это ранее, но в полной мере довольна, она наслаждается своим материнством, заботится о ребенке, кормит его, играет и укладывает спать. Все это делает 31-летняя мамочка с удовольствием, но считает: если бы родила раньше, то не смогла бы осознать материнство в полной мере.

"Быть мамой - самое прекрасное на свете", - отметила Колисниченко, добавляя, что теперь в ее жизни появилось очень много нежности, любви и тепла. Брюнетка не любит сидеть на месте, ей всегда нужна "движуха", а с рождением сына все поменялось, но не в худшую сторону, просто жизнь стала другой.

Траты на ребенка участница не ощущает, ведь все самое необходимое - одежду для малыша, коляски и кроватки ей подарили родственники. Зарплата позволяет звезде не думать о расходах на питание и подгузники, по ее словам, на себя родители тратят намного больше. Одна банка питания, которое покупает для сына экс-участница проекта "Дом-2", стоит 1,5 тысячи рублей.

Катя Колисниченко, помимо всего прочего, до сих пор смотрит выпуски проекта "Дом-2", но каких-либо интересных участников она не видит. Брюнетка отмечает, все девушки красивые, но они будто сливаются воедино, нет кого-то яркого и цепляющего. 2020 год молодая мамочка собирается посвятить себе и карьере. Она уже начала заниматься своим телом, пишет картины, в будущем планирует записать свой альбом с колыбельными для малышей. Основная цель у звезды и ее возлюбленного - достроить свой дом и переехать.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я так во многом был не прав": Для Влада Кадони 2019 год оказался сложным и…
Дочь Рамзана Кадырова возмутила жителей Грозного открытием ресторана в здании…
Юрий Лоза сочинил новогоднее…
Участник проекта "Дом-2" Федор Стрелков хочет привести на реалити-шоу новую избранницу по имени…
Ученые из Польши доказали, что женщины с большим размером груди хуже переносят…
Компания Apple работает над обновленными моделями iPhone…
Математики из России придумали метод борьбы с автомобильными…
Брэд Питт впервые поцеловал девушку, учась в четвёртом…
Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна…
Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой…
"Я сказала ему "Да": Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко рассекретила будущего…
"Теперь я по-настоящему счастлива": Татьяна Мусульбес подвела итоги 2019…
Константин и Софья Эрнст появились на публике с …
"Я долго одевалась": Анастасию Голд возлюбленный бросил в новогоднюю…
В Одессе украинка насмерть забила экс-мужа скалкой на Новый…
"Она сказала "Да"": Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов сделал возлюбленной предложение в новогоднюю…
Названы самые востребованные в новогоднюю ночь программы и фильмы на каналах…
"Пытаюсь наладить отношения с сыном": Роман Макеев рассказал о своей жизни после предательства Алены…
Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук закрутила роман с британским рэпером…
Светлана Лобода в студии шоу “Вечерний Ургант” раскроет тайну шести…
Учёные: Альтруистическое поведение уменьшает…
Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском…
Названы главные признаки морального истощения, которые многие…
Экс-бойфренд Евгении Феофилактовой Маджид Гиагиа: «Женя хочет вернуться ко…
В зоопарке Екатеринбурга енот покусал…
Президент Туркменистана Бердымухамедов стал диджеем на новогоднем…
"Суть одна - не ешьте": Алена Водонаева раскритиковала "умный фитнес" блогера Виктории…
По обвинению в вымогательстве у Никаса Сафронова арестована модель из…
Американские ученые выяснили, о чем говорит наличие морщин вокруг…
Дана Борисова рассказала, как однажды выпила духи из-за алкогольной…
Тамара Москвина высказалась по поводу конфликта вокруг Алины…
Телеведущая Ксения Собчак учит сына Платона кататься на лыжах в…
Ксения Собчак ответила на негативный гороскоп неприличным…
Участники проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян помирились после ссоры в новогоднюю…
Названы китайские автомобили, которые удивят россиян в 2020…
Елизавета Боярская отказалась от макияжа во время новогоднего отдыха в теплых…
В России фильм "Холоп" Клима Шипенко бьёт рекорд кассовых…
В Якутии город лишился электричества из-за пули в…
Дизайнеры интерьеров назвали несколько вещей, которые станут преградой для создания уюта в…
В Великобритании из-за гриппа умер известный телемедиум и актер Дерек…
Просмотреть все новости