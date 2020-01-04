Катя Колисниченко: "Я не из тех, кто любит постоянно быть дома, мне нужна движуха"





Экс-участница проекта "Дом-2" Катя Колисниченко самым большим своим достижением в прошлом году считает рождение сына. Звезда признается, она не отказывается от помощи мужа и родителей, так как не из тех матерей, которые готовы все свое время посвящать наследникам. Брюнетка больше не может поспать до часа дня, как делала это ранее, но в полной мере довольна, она наслаждается своим материнством, заботится о ребенке, кормит его, играет и укладывает спать. Все это делает 31-летняя мамочка с удовольствием, но считает: если бы родила раньше, то не смогла бы осознать материнство в полной мере., - отметила Колисниченко, добавляя, что теперь в ее жизни появилось очень много нежности, любви и тепла. Брюнетка не любит сидеть на месте, ей всегда нужна "движуха", а с рождением сына все поменялось, но не в худшую сторону, просто жизнь стала другой.Траты на ребенка участница не ощущает, ведь все самое необходимое - одежду для малыша, коляски и кроватки ей подарили родственники. Зарплата позволяет звезде не думать о расходах на питание и подгузники, по ее словам, на себя родители тратят намного больше. Одна банка питания, которое покупает для сына экс-участница проекта "Дом-2", стоит 1,5 тысячи рублей.Катя Колисниченко, помимо всего прочего, до сих пор смотрит выпуски проекта "Дом-2", но каких-либо интересных участников она не видит. Брюнетка отмечает, все девушки красивые, но они будто сливаются воедино, нет кого-то яркого и цепляющего. 2020 год молодая мамочка собирается посвятить себе и карьере. Она уже начала заниматься своим телом, пишет картины, в будущем планирует записать свой альбом с колыбельными для малышей. Основная цель у звезды и ее возлюбленного - достроить свой дом и переехать.