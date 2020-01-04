"Я сказала ему "Да": Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко рассекретила будущего мужа

Экс-участница проекта "Дом-2" Каролина Бабенко не афишировала свою личную жизнь и не рассказывала о своем молодом человеке. Однако оказалось, что два дня назад Максим Андреев сделал ей предложение. Пара отдыхала в одном из московских клубов, где он вдруг встал на колено и произнес заветные слова.Каролина Бабенко оказалась слегка шокирована, а публика стала аплодировать и кричать, после чего блондинка закрыла лицо руками, протянула правую руку и сказала "Да". Позже на своей странице в Instagram экс-участница реалити-шоу опубликовала снимок, под которым рассказала о памятном событии.До этого Каролина Бабенко никак не афишировала свою личную жизнь, а вот ее избранник - Максим Андреев в середине декабря показал поклонникам совместную фотографию с возлюбленной и отметил, что между ними все серьезно.На проекте "Дом-2" Каролина Бабенко строила отношения с Алексеем Безусом, однако после того, как она устроила драку, участницу выгнали с реалити-шоу, а молодой человек вслед за избранницей не ушел.