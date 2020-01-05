В Перми открылись магазины ненужных новогодних подарков





Как сообщается, ещё до наступления Нового года было объявлено, что сразу после праздников любой человек сможет продать подарок, который ему преподнесли, выручив небольшую сумму в размер от 10 до 100 рублей. Для этого вещь должна иметь должное состояние и не содержать дефектов или повреждений. Также имеется возможность совершить обмен. Кроме того, сувенир можно отдать даром, приняв участие в благотворительной акции. Уже сейчас пермяки начали приносить подаренные предметы, распоряжаясь ими по своему усмотрению.Чаще всего в магазины приносят свечи, парфюмерию и косметику, фоторамки, кружки, книги и открытки. Среди тех, кто решил поменять или сдать новогодний подарок, преобладают молодые люди.