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В Перми открылись магазины ненужных новогодних подарков

В Перми любой желающий может избавиться от ненужных новогодних подарков, а также стать владельцем сувениров, которые не понравились другим. Для этого в городе открылся специальный магазин, в котором действует уникальная акция.

Как сообщается, ещё до наступления Нового года было объявлено, что сразу после праздников любой человек сможет продать подарок, который ему преподнесли, выручив небольшую сумму в размер от 10 до 100 рублей. Для этого вещь должна иметь должное состояние и не содержать дефектов или повреждений. Также имеется возможность совершить обмен. Кроме того, сувенир можно отдать даром, приняв участие в благотворительной акции. Уже сейчас пермяки начали приносить подаренные предметы, распоряжаясь ими по своему усмотрению.

Чаще всего в магазины приносят свечи, парфюмерию и косметику, фоторамки, кружки, книги и открытки. Среди тех, кто решил поменять или сдать новогодний подарок, преобладают молодые люди.

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Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:00

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