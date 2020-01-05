В Перми открылись магазины ненужных новогодних подарков
В Перми любой желающий может избавиться от ненужных новогодних подарков, а также стать владельцем сувениров, которые не понравились другим. Для этого в городе открылся специальный магазин, в котором действует уникальная акция.
Как сообщается, ещё до наступления Нового года было объявлено, что сразу после праздников любой человек сможет продать подарок, который ему преподнесли, выручив небольшую сумму в размер от 10 до 100 рублей. Для этого вещь должна иметь должное состояние и не содержать дефектов или повреждений. Также имеется возможность совершить обмен. Кроме того, сувенир можно отдать даром, приняв участие в благотворительной акции. Уже сейчас пермяки начали приносить подаренные предметы, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Чаще всего в магазины приносят свечи, парфюмерию и косметику, фоторамки, кружки, книги и открытки. Среди тех, кто решил поменять или сдать новогодний подарок, преобладают молодые люди.
Как сообщается, ещё до наступления Нового года было объявлено, что сразу после праздников любой человек сможет продать подарок, который ему преподнесли, выручив небольшую сумму в размер от 10 до 100 рублей. Для этого вещь должна иметь должное состояние и не содержать дефектов или повреждений. Также имеется возможность совершить обмен. Кроме того, сувенир можно отдать даром, приняв участие в благотворительной акции. Уже сейчас пермяки начали приносить подаренные предметы, распоряжаясь ими по своему усмотрению.
Чаще всего в магазины приносят свечи, парфюмерию и косметику, фоторамки, кружки, книги и открытки. Среди тех, кто решил поменять или сдать новогодний подарок, преобладают молодые люди.
Общество
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 00:00