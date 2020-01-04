Юрий Лоза сочинил новогоднее стихотворение





В своем аккаунте Юрий Лоза в новогодние праздники опубликовал массу новых постов, в частности, похвалил фильм “Богемская рапсодия”, показал публике зажигательную песню и новосозданный “стишок”. Оказалось, что новая композиция не пригодилась телевизионным каналам в этом году, а восьмистишие он разрешил поклонникам “читать со стульчика дедушке Морозу”. Певец сочинил стих о елках, которые мечтали приехать на Новый год, но большинству удалось избежать топора.В комментариях фолловеры поздравили кумира с Новым годом, а также поговорили по поводу выброшенных после праздников деревьев.