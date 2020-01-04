Компания Apple работает над обновленными моделями iPhone 9





В 2020-м Apple готовится выпустить 6 смартфонов. При этом 4 единицы iPhone будут оснащены дисплеями, созданными по технологии OLED, а ещё 2 - LCD. Компания Chipbond Technology, занимающаяся сборкой чипов для экранов мобильных устройств, подтвердила получение заказов на девайсы с различными типами ЖК-экранов.Ранее стали доступны данные, сообщающие о выпуске новой версии iPhone SE, которая получит внешнее сходство с iPhone 8, что стало причиной появления нового названия. Устройство оснастят дисплеем диагональю 4,7 дюйма, сенсором Touch ID, а также процессором A13 Bionic. Объём ОЗУ составит 3 Гб. Предположительно, появится 2 версии с ПЗУ на 64 либо 128 Гб. Ожидается 3 расцветки корпуса: красный, серебристый, а также космический серый. Ценник на девайс прогнозируется на планке порядка $400.