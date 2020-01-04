"Я долго одевалась": Анастасию Голд возлюбленный бросил в новогоднюю ночь





Избранница Яббарова Анастасия Голд рассказала, как осталась одна в праздничный вечер. Она отметила, что с мужчиной встречалась на протяжении трех лет, а Новый год пара собиралась встретить в компании друзей. Участница "Дома-2" долго собиралась, одевалась, выбирая наряд.Мужчина просил ее поторопиться, они начали ссориться и кричать друг на друга. В итоге, отметила Анастасия Голд, соседи увидели, как она бежит по снегу в одном халате при температуре -20 градусов, прося мужчину вернуться. Однако избранник все же ушел, бросив девушку одну.Анастасия Голд собралась и поехала вслед за избранником, так как боялась подвести друзей. Но настроение уже было испорчено.