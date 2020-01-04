Математики из России придумали метод борьбы с автомобильными пробками





Специалисты из СпбГУ убеждены, справиться с нестабильной обстановкой на автомобильных дорогах помогут математические формулы. Можно рассчитать поток и поведение водителей, имея начальные данные об обстановке на городских участках. Чтобы регулировать трафик, в стране ежегодно тратят немало денежных средств, и математика должна быть одним из новых инструментов, помогающих решить задачу. Расчёты также помогут установить дорожный отрезок, который нужно изменить, чтобы повлиять на обстановку. Нужно учитывать более сложные события, предугадывая манеру поведения совершенно разных людей, это позволит составить полную картину, уверены учёные из России. В своём исследовании они ориентировались на идеи Джона Глена Вардропа, математика из Великобритании.Говоря же о более простых способах сократить пробки, Виктор Захаров и Александр Крылатов рекомендуют расширять дороги, добавляя хоть и несущественные сантиметры, тем не менее, влияющие на транспортный поток. Также научные работники заявляют о необходимости ввода централизованной навигационной системы. Она позволит одинаково информировать всех водителей, что улучшит дорожную обстановку, исключив ошибки.