Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой II
Принц Джордж впервые надел брюки, что потребовалось для портрета с Елизаветой II. Совместный кадр королевской семьи оказался обнародован в Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.
От лица королевской семьи в микроблоге Кенсингтонского дворца появились новогодние поздравления. В частности, герцог и герцогиня Кембриджские пожелали многочисленным фолловерам счастливого Нового года. В качестве ознаменования начала нового десятилетия общественности представлен совместный портрет принца Уильяма с сыном, а также королевой и принцем Уэльским. Публика заметила, что принц Джордж впервые за все время примерил брюки, ведь прежде он носил исключительно шорты, что соответствует традициям семьи.
Последний раз подобный портрет был представлен королевской семьей в 2015 году, но там наследнику герцога и герцогини Кембриджских пришлось встать на книги, чтобы казаться выше.
От лица королевской семьи в микроблоге Кенсингтонского дворца появились новогодние поздравления. В частности, герцог и герцогиня Кембриджские пожелали многочисленным фолловерам счастливого Нового года. В качестве ознаменования начала нового десятилетия общественности представлен совместный портрет принца Уильяма с сыном, а также королевой и принцем Уэльским. Публика заметила, что принц Джордж впервые за все время примерил брюки, ведь прежде он носил исключительно шорты, что соответствует традициям семьи.
Последний раз подобный портрет был представлен королевской семьей в 2015 году, но там наследнику герцога и герцогини Кембриджских пришлось встать на книги, чтобы казаться выше.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:07