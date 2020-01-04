Принц Джордж впервые надел брюки ради портрета с Елизаветой II

От лица королевской семьи в микроблоге Кенсингтонского дворца появились новогодние поздравления. В частности, герцог и герцогиня Кембриджские пожелали многочисленным фолловерам счастливого Нового года. В качестве ознаменования начала нового десятилетия общественности представлен совместный портрет принца Уильяма с сыном, а также королевой и принцем Уэльским. Публика заметила, что принц Джордж впервые за все время примерил брюки, ведь прежде он носил исключительно шорты, что соответствует традициям семьи.Последний раз подобный портрет был представлен королевской семьей в 2015 году, но там наследнику герцога и герцогини Кембриджских пришлось встать на книги, чтобы казаться выше.