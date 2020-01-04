"Она сказала "Да"": Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов сделал возлюбленной предложение в новогоднюю ночь

Экс-участник проекта "Дом-2" Александр Задойнов после развода долгое время не мог наладить свою личную жизнь. Он несколько раз приходил в Периметр, но каждый раз неудачно, переехал в Сочи, чтобы общаться с дочерью, но бывшая жена решила отправиться в Москву и теперь живет в столице. Однако именно в Сочи, мужчине, видимо, удалось наладить свою личную жизнь.В Instagram Александр Задойнов признавался, что у него есть возлюбленная, а теперь же поделился радостной новостью - он решился сделать ей предложение. Главный шаг мужчина совершил в новогоднюю ночь на площади Роза Хутор, при этом преподнеся девушке шикарное обручальное кольцо, изготовленное одним из лучших ювелиров в городе. Украшение стоит немалых денег, однако сумму экс-участник проекта "Дом-2" не озвучивает.Кольцо украшено вензелями, бриллиантами и изумрудами, а изготовлено оно из белого золота. Избранница Александра Задойнова согласилась стать его женой, чему мужчина был очень рад. Счастливые влюбленные планируют сыграть свадьбу.