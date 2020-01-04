"Пытаюсь наладить отношения с сыном": Роман Макеев рассказал о своей жизни после предательства Алены Рапунцель
Экс-участник "Дома-2" и бывший возлюбленный Алены Рапунцель, звукооператор Роман Макеев рассказал о том, как складывается его жизнь после ухода за Периметр. Теперь у мужчины в приоритете отношения с сыном, для которого приход отца на телестройку стал психологической травмой.
После ухода Роман Макеев потерял работу, отношения с избранницей стали причиной, по которой мужчина перестал общаться с сыном, а его машина оказалась разбита, когда его экс-возлюбленная по телестройке попала в аварию и чудом осталась жива.
Теперь "Дом-2" Роман Макеев не смотрит, за исключением тех моментов, которые ему показывают друзья. На данный момент он занят новым проектом, пытается наладить отношения с сыном, для которого участие отца в проекте стало неприятным инцидентом.
После ухода Роман Макеев потерял работу, отношения с избранницей стали причиной, по которой мужчина перестал общаться с сыном, а его машина оказалась разбита, когда его экс-возлюбленная по телестройке попала в аварию и чудом осталась жива.
Теперь "Дом-2" Роман Макеев не смотрит, за исключением тех моментов, которые ему показывают друзья. На данный момент он занят новым проектом, пытается наладить отношения с сыном, для которого участие отца в проекте стало неприятным инцидентом.