Брэд Питт впервые поцеловал девушку, учась в четвёртом классе





На протяжении многих лет Брэд Питт является секс-символом и в него влюблены миллионы женщин. По словам звезды, уже с юных лет он пользовался успехом у девушек, и его первый поцелуй состоялся в четвёртом классе, но тогда он по-другому воспринял внимание со стороны подруги, к которой пришёл в гости. Они были вместе в её гараже. В какой-то момент хозяйка дома поцеловала гостя, отчего тот почувствовал смущение и сразу же убежал к себе домой, поскольку сильно перенервничал. По словам актёра, её звали Лизой и он до сих пор её помнит.Кроме того, экс-супруг Анджелины Джоли рассказал, кем мечтал стать в детстве. Об участии в кино он тогда помышлял лишь в качестве каскадёра. Кроме того, являясь фанатом Мухаммеда Али, будущий артист мечтал о карьере боксёра.