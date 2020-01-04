Названы самые востребованные в новогоднюю ночь программы и фильмы на каналах ТВ





Согласно данным экспертной компании Mediascope, наиболее рейтинговые передачи разделили между собой Первый канал и “Россия 1”. Оказалось, что традиционные на Новый год комедийные фильмы были не интересны россиянам. Около 7,8% зрителей смотрели фильм “Иван Васильевич меняет профессию”, а “Ирония судьбы” оказалась на последнем месте топ-10. Также востребованными стали “Кавказская пленница” и “Джентльмены удачи”.Наиболее популярной среди зрителей стала запись речи Владимира Путина перед курантами. Она собрала более 15% аудитории на Первом канале и около 10,3 — на “Россия 1”. Третье и четвертое место поделили две части “Новогодней ночи на Первом”. “Новогодний парад звезд”, транслирующийся до полуночи, занял шестую строчку с результатом 6,9%. Зрители также были заинтересованы “Голубым огоньком на Шаболовке”, который занял восьмую позицию с результатом 6,4%.