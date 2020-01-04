Константин и Софья Эрнст появились на публике с дочерьми





На фото для категории «истории» в Instagram она сделала приписку «Наши дорогие гости», а также пригласила подписчиков посетить её постановку мюзикла на льду. Константин и Софья Эрнст появились на публике в компании детей возрастом 3 и 2 года. Пара предпочитает не демонстрировать их широкой аудитории. У главы Первого канала имеется взрослая дочь Александра, которая в настоящее время проживает на территории США. В скором времени ожидается рождение 4 ребёнка Константина Эрнста. Как стало известно, осенью 2019-го супруга гендиректора телеканала стала готовиться к прибавлению в семье., — отметил источник из окружения семьи Эрнста.Поклонники пары не удивлены закрытостью главы Первого канала. Многие считают подобное поведение правильным, мотивируя важным сохранять личную жизнь без выставления на обозрение широкой общественности. Софья Эрнст однажды сообщила, что является таким же «закрытым» человеком, как и её супруг.