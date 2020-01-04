Константин и Софья Эрнст появились на публике с дочерьми
Константин и Софья Эрнст появились на публике с дочерьми. Они посетили ледовое шоу, организованное Татьяной Навкой, о чём сообщила сама фигуристка поклонникам.
На фото для категории «истории» в Instagram она сделала приписку «Наши дорогие гости», а также пригласила подписчиков посетить её постановку мюзикла на льду. Константин и Софья Эрнст появились на публике в компании детей возрастом 3 и 2 года. Пара предпочитает не демонстрировать их широкой аудитории. У главы Первого канала имеется взрослая дочь Александра, которая в настоящее время проживает на территории США. В скором времени ожидается рождение 4 ребёнка Константина Эрнста. Как стало известно, осенью 2019-го супруга гендиректора телеканала стала готовиться к прибавлению в семье.
«Софья крайне рада. Уже имеет соответствующий опыт, поэтому контролирует режим питания для сохранения нормального веса и быстрого возвращения в форму», — отметил источник из окружения семьи Эрнста.
Поклонники пары не удивлены закрытостью главы Первого канала. Многие считают подобное поведение правильным, мотивируя важным сохранять личную жизнь без выставления на обозрение широкой общественности. Софья Эрнст однажды сообщила, что является таким же «закрытым» человеком, как и её супруг.
На фото для категории «истории» в Instagram она сделала приписку «Наши дорогие гости», а также пригласила подписчиков посетить её постановку мюзикла на льду. Константин и Софья Эрнст появились на публике в компании детей возрастом 3 и 2 года. Пара предпочитает не демонстрировать их широкой аудитории. У главы Первого канала имеется взрослая дочь Александра, которая в настоящее время проживает на территории США. В скором времени ожидается рождение 4 ребёнка Константина Эрнста. Как стало известно, осенью 2019-го супруга гендиректора телеканала стала готовиться к прибавлению в семье.
«Софья крайне рада. Уже имеет соответствующий опыт, поэтому контролирует режим питания для сохранения нормального веса и быстрого возвращения в форму», — отметил источник из окружения семьи Эрнста.
Поклонники пары не удивлены закрытостью главы Первого канала. Многие считают подобное поведение правильным, мотивируя важным сохранять личную жизнь без выставления на обозрение широкой общественности. Софья Эрнст однажды сообщила, что является таким же «закрытым» человеком, как и её супруг.