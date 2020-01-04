Экс-участница группы SEREBRO Катя Кищук закрутила роман с британским рэпером Slowthai

После того, как Катя Кищук ушла из коллектива, который до недавнего времени продюсировал Максим Фадеев, она принялась активно развивать свою сольную карьеру, надеясь продолжить творческую деятельность. В прошлом году бывшая участница SEREBRO взяла себе сценический псевдоним Katerina, под которым и выпустила дебютный альбом. В настоящий момент исполнительница его активно продвигает, но, как оказалось, звезда находит время на на личную жизнь. Недавно певица удивила фанатов откровениями. Общаясь с подписчиками, она заявила, что у неё роман с британским рэпером Slowthai, подкрепив свои слова страстным поцелуем с избранником во время видеотрансляции.Возможно, новый возлюбленный станет для Кати Кищук надёжной опорой и поспособствует её популярности за границей. Экс-участница группы SEREBRO ориентирует свою музыку в первую очередь на западную аудиторию и часто бывает в США. Именно там, пребывая в Лос-Анджелесе, она и познакомилась с музыкантом, который также не скрывает от фанатов своих чувств и часто делится с ними совместными снимками.