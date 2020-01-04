Светлана Лобода в студии шоу “Вечерний Ургант” раскроет тайну шести пальцев
Светлана Лобода раскроет тайну шести пальцев в студии шоу “Вечерний Ургант”. В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала кадр со съемок нового выпуска.
Не так давно Светлана Лобода презентовала новую композицию на песню “Новый Рим”, показав оригинальную обложку. Пользователи заметили, что на фото у артистки оказалось шесть пальцев на ноге. На опубликованном кадре со съемок “Вечернего Урганта” исполнительница запечатлена в той же позе, которую демонстрирует на нашумевшем изображении. При этом она общается с ведущим, который показывает обложку песни зрителям. В комментариях поклонники предположили, что в программе раскроют секрет звезды.
На съемки шоу Светлана Лобода пришла в монохромном наряде, выбрав красный цвет. Ее образ удостоился отдельных комплиментов от восторженных фанатов.
Не так давно Светлана Лобода презентовала новую композицию на песню “Новый Рим”, показав оригинальную обложку. Пользователи заметили, что на фото у артистки оказалось шесть пальцев на ноге. На опубликованном кадре со съемок “Вечернего Урганта” исполнительница запечатлена в той же позе, которую демонстрирует на нашумевшем изображении. При этом она общается с ведущим, который показывает обложку песни зрителям. В комментариях поклонники предположили, что в программе раскроют секрет звезды.
На съемки шоу Светлана Лобода пришла в монохромном наряде, выбрав красный цвет. Ее образ удостоился отдельных комплиментов от восторженных фанатов.