Светлана Лобода в студии шоу “Вечерний Ургант” раскроет тайну шести пальцев

Не так давно Светлана Лобода презентовала новую композицию на песню “Новый Рим”, показав оригинальную обложку. Пользователи заметили, что на фото у артистки оказалось шесть пальцев на ноге. На опубликованном кадре со съемок “Вечернего Урганта” исполнительница запечатлена в той же позе, которую демонстрирует на нашумевшем изображении. При этом она общается с ведущим, который показывает обложку песни зрителям. В комментариях поклонники предположили, что в программе раскроют секрет звезды.На съемки шоу Светлана Лобода пришла в монохромном наряде, выбрав красный цвет. Ее образ удостоился отдельных комплиментов от восторженных фанатов.