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Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском празднике

Род Стюарт спровоцировал беспорядки во время проведения детского праздника. Инцидент с участием известного британского исполнителя случился на курорте Палм-Бич, расположенном в американском штате Флорида.
Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском празднике

Жалобу против 74-летнего музыканта и его сына Шона подал работник охраны местного развлекательного заведения. Компания намеревалась попасть на приватную детскую вечеринку. Работник увидел Рода Стюарта и призвал того остановиться. Певец с членами своей семьи отказался выполнять требование. После этого группа нарушителей спокойствия попыталась перелезть через ограду. Согласно сообщению сотрудника охраны, Стюарт нанёс ему удар в грудь, а сын музыканта толкнул рабочего, который находился поблизости.

Артист принёс извинения сотруднику курорта, но в дальнейшем его всё равно ожидает судебное разбирательство. Слушания будут проведены 5 февраля. Род Стюарт является одним из наиболее успешных певцов. С момента начала собственной карьеры были проданы порядка 120 млн записей его композиций. Британец находится на 17-й строчке в перечне наиболее успешных музыкантов за всю историю по версии Billboard Hot 100. В 2016-м королева Елизавета провела посвящение звезды в рыцари.

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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:54

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