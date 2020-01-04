Британский певец Род Стюарт устроил беспорядки на детском празднике





Жалобу против 74-летнего музыканта и его сына Шона подал работник охраны местного развлекательного заведения. Компания намеревалась попасть на приватную детскую вечеринку. Работник увидел Рода Стюарта и призвал того остановиться. Певец с членами своей семьи отказался выполнять требование. После этого группа нарушителей спокойствия попыталась перелезть через ограду. Согласно сообщению сотрудника охраны, Стюарт нанёс ему удар в грудь, а сын музыканта толкнул рабочего, который находился поблизости.Артист принёс извинения сотруднику курорта, но в дальнейшем его всё равно ожидает судебное разбирательство. Слушания будут проведены 5 февраля. Род Стюарт является одним из наиболее успешных певцов. С момента начала собственной карьеры были проданы порядка 120 млн записей его композиций. Британец находится на 17-й строчке в перечне наиболее успешных музыкантов за всю историю по версии Billboard Hot 100. В 2016-м королева Елизавета провела посвящение звезды в рыцари.